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Гейдар Алиев - был выдающейся личностью и настоящим лидером - экс-президент Латвии

Политика Материалы 1 апреля 2023 11:23 (UTC +04:00)
Гейдар Алиев - был выдающейся личностью и настоящим лидером - экс-президент Латвии

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был выдающейся личностью и настоящим лидером, которого высоко ценили современники.

Об этом сказала Trend в субботу экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Вайра Вике-Фрейберга в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC «Наследие Гейдара Алиева».

Вайра Вике-Фрейберга вспомнила встречу с Гейдаром Алиевым, во время его визита в Ялту в 1999 году и отметила, насколько особенным стало для нее это событие.

"Я очень многое узнала от него о ситуации на Кавказе, об особых обстоятельствах, о тех трудностях, которые странам региона пришлось преодолеть, чтобы прочно утвердить свою независимость. Он также объяснил процесс перехода с точки зрения государственного деятеля, который уже занимал высокий пост в советские времена и который тогда был в значительной степени способен понимать ловушки и подводные камни процесса перехода от автократии к демократии", - сказала она.

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