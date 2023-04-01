Гейдар Алиев - был выдающейся личностью и настоящим лидером - экс-президент Латвии

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был выдающейся личностью и настоящим лидером, которого высоко ценили современники.

Об этом сказала Trend в субботу экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Вайра Вике-Фрейберга в рамках совместного проекта АМИ Trend и NGIC «Наследие Гейдара Алиева».

Вайра Вике-Фрейберга вспомнила встречу с Гейдаром Алиевым, во время его визита в Ялту в 1999 году и отметила, насколько особенным стало для нее это событие.

"Я очень многое узнала от него о ситуации на Кавказе, об особых обстоятельствах, о тех трудностях, которые странам региона пришлось преодолеть, чтобы прочно утвердить свою независимость. Он также объяснил процесс перехода с точки зрения государственного деятеля, который уже занимал высокий пост в советские времена и который тогда был в значительной степени способен понимать ловушки и подводные камни процесса перехода от автократии к демократии", - сказала она.