В Азербайджане представление продукции субъектов медиа освобождено от НДС (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:47)

БАКУ /Trend/ - Представление продукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиа-деятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, освобождены от НДС.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, о применении которого Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно документу, в кодекс вносятся следующие изменения:

- в конце статьи 102.1.38 добавляется статья 102.1.39 следующего содержания:

“102.1.39. доходы, полученные субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) от собственной деятельности (в том числе доходы от рекламы), а также материальная помощь,

предоставляемая органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, - сроком на 3 года с 1 января 2023 года.”;

- в конце статьи 106.1.31 знак точки заменяется знаком точки с запятой и добавляется статья 106.1.32 следующего содержания:

“106.1.32. доходы, полученные субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) от собственной деятельности (в том числе доходы от рекламы), а также материальная помощь, предоставляемая органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, - сроком на 3 года с 1 января 2023 года.”;

- добавляется статья 164.1.8-1 следующего содержания:

“164.1.8-1. Представление продукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиа-деятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, - сроком на 3 года с 1 января 2023 года ”;

- В конце статьи 218-1. 1. 6 знак точки заменяется знаком точки с запятой и добавляется статья 218-1.1. 7 следующего содержания:

“218-1.1.7. доходы, полученные субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа) от собственной деятельности (в том числе доходы от рекламы), а также материальная помощь, предоставляемая органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, - сроком на 3 года с 1 января 2023 года”.

Настоящий закон действует с 1 января 2023 года.