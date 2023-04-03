Число жертв мин в Азербайджане вдвое превышает число жертв мин в целом по Кавказу – Хафиз Сафиханов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:19)

БАКУ /Trend/ - Число жертв мин в Азербайджане вдвое превышает число жертв мин в целом по Кавказу.

Как сообщает Trend в понедельник, об этом сказал председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на мероприятии "Минный террор, совершенный Арменией", приуроченном к 4 апреля - Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, в офисе Агентства государственной поддержки НПО в Баку

Мероприятие было открыто членом Наблюдательного совета Агентства Азером Аллахверановым. Спикер отметил, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанские земли были освобождены от оккупации. Было установлено, что в течении 30-летней оккупации Армения установила на этих территориях более 1 миллиона мин. Сегодня Азербайджан проводит масштабные строительные работы на освобожденных от оккупации территориях. Однако самым большим препятствием для полноценного проведения этих работ является загрязнение этих территорий армянскими военными формированиями минами и неразорвавшимися боеприпасами. Только за два года, прошедшие после Отечественной войны, на минах в основном производства Армении и других стран подорвались 288 азербайджанцев, 50 из которых погибли. Минный террор, совершенный Арменией против Азербайджана и нацеленный в основном на мирных жителей, является военным преступлением, направленным против человечества в целом, серьезной угрозой миру и стабильности. Мы, как представители неправительственных организаций, осуждаем минный террор Армении, требуем от международных организаций адекватного отношения к этому вопросу.

Принявший участие в мероприятии Президент Международного фонда Евразия Пресс (МФЕП) Умуд Мирзаев, сказал, что конфликты имеются более чем в 60 странах мира.

"Согласно прошлогодней статистике, Азербайджан является страной, наиболее загрязненной наземными минами. Наши земли очищаются от наземных мин Агентством Азербайджана по разминированию, но, несмотря на это, мы сталкиваемся с трагедиями из-за недостаточной информированности людей. По данным вопросам гражданское общество должно проводить дискуссии среди населения", - сказал он.

Председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов заявил, что число жертв мин в Азербайджане вдвое превышает число жертв мин в целом по Кавказу.

"Это очень серьезная цифра. Агентство Азербайджана по разминированию подготовило отчет о минировании в стране и разослала его 1 400 организациям, действующим в 90 странах.

Установление Арменией мин-ловушек на территориях Азербайджана противоречит международным конвенциям. Армяне до сих пор продолжают скрывать карты минных полей. Уже начался процесс переселения на освобожденные территории, с этой целью должны быть сделаны обращения к населению, проведены просветительские мероприятия. Во многих странах мира люди живут вблизи заминированных территорий. В этом процессе также важна просветительская работа", - сказал он.

Представители НПО отметили важность обращения с заявлением о минном терроре от имени неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, по итогам мероприятия.

По окончании мероприятия было озвучено заявление.