Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию - МИД (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:04)

БАКУ /Trend/ - Армения должна быть привлечена к ответственности за отказ от сотрудничества по разминированию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Процесс разминирования территорий не может ждать отлагательства, необходимо привлечь к ответственности всех виновных в минировании территорий, в том числе и тех, кто отказывается сотрудничать в процессе разминирования, включая Армению. Мы должны положить конец огромным человеческим потерям, которые они создают", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 апреля отмечается во всем мире как Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.