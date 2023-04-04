Гордимся поддержкой Агентству Азербайджана по разминированию - посольство США

БАКУ /Trend/ - Мы гордимся тем, что оказываем поддержку Агентству Азербайджана по разминированию и его отважным саперам.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Чтобы способствовать миру и сотрудничеству в регионе, с ноября 2021 года США выделили 2,5 миллиона долларов на гуманитарные операции по разминированию на территориях, пострадавших от конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 апреля в мире отмечается День просвещения по вопросам минной опасности.