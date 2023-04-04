Президент Ильхам Алиев: Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития

БАКУ/Trend/ - Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации Президента Ильхама Алиева в Twitter аккаунте по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Азербайджан объявит гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития. Наша страна активно продвигает инициативу сделать гуманитарное разминирование 18-й Целью устойчивого развития ООН. Азербайджан также выступил с предложением о создании Группы стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин.

В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин. Я высоко оцениваю деятельность наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью. Необходимо активизировать международные усилия, чтобы положить конец минному террору в мире", - говорится в публикации.