Милли Меджлис принял заявление по Ирану (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:00)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис принял заявление по Ирану, в связи с выпадом иранского парламента, предпринятым 5 апреля против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в заявлении отмечается, что Милли Меджлис расценивает принятое иранским парламентом заявление об открытии посольства Азербайджана в Израиле как вмешательство во внутренние дела азербайджанского государства.

Парламентарии расценивают заявление Ирана как очередную политическую провокацию соседней страны против Азербайджана. В заявлении Милли Меджлиса подчеркивается, что открытие посольства Азербайджана в Израиле является суверенным правом независимого государства, и обвинения в этом неприемлемы.

В заявлении Милли Меджлис призывает Иран воздержаться от предвзятых действий, нацеленных на нашу страну.