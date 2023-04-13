Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад распространилась информация о том, что двое военнослужащих азербайджанской армии пропали без вести на границе с Арменией. Армянская сторона подтвердила их задержание. В некоторых медиа и социальных сетях распространились видеокадры, на которых видно, как военнослужащий ВС Азербайджана Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, подвергается со стороны армян нечеловеческому обращению, пыткам.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в связи с распространенными видеокадрами в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 115.2 (пытки, жестокое или бесчеловечное обращение с военнопленными) УК АР.

"Принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности лица или лиц, применивших пытки, жестокое и бесчеловечное обращение с нашим военнослужащим, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Заявляем, что в целях привлечения к национальной и международной судебной ответственности лиц, совершивших противоправные действия в отношении граждан Азербайджана, будет обеспечено направление обращений в соответствующие органы зарубежных стран и сотрудничество с международными организациями для наказания этих лиц. О ходе и результатах расследования общественности будет предоставлена ​​подробная информация", - говорится в сообщении.