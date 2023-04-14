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МИД Азербайджана осудил акт армянского вандализма на Чемпионате Европы в Ереване (ВИДЕО)

Политика Материалы 14 апреля 2023 23:38 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана осудил акт армянского вандализма на Чемпионате Европы в Ереване (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана осудило поджог азербайджанского флага на открытии Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Ереване.

Как передает Trend, об этом в пятницу на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не предприняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!", - отметил он.

Отметим, что азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы в Ереване. Страну на соревновании представляют Назиля Исмайлова, Иса Рустамов, Омар Джавадов и Али Шюкюрлю.

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