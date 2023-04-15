БАКУ /Trend/ - Против провокатора, сжегшего азербайджанский флаг в Ереване, не будет возбуждено уголовное дело .

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам адвокат Александр Кочубаев.

"На начальном этапе следствия следственный орган отметил отсутствие состава преступления. По предварительной информации, уголовное дело возбуждено не будет. Арам Николян был освобожден. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, оно направлено на утверждение прокурору", - сказал он.

Напомним, что во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех. На кадрах можно увидеть, что у Николяна имеется аккредитационное удостоверение. Как сообщает армянская пресса, он считается членом команды организаторов и лицом, ответственным за дизайн одежды участников мероприятия.