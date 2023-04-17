Азербайджанские военнослужащие примут участие в учениях в Турции (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии примет участие в учениях в Турции.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии направлена в Турецкую Республику для участия в совместных тактических учениях "Гейдар Алиев-2023" в городе Карс, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Согласно информации, состоялась церемония по случаю отправки военнослужащих и техники, задействованных в учениях, в город Карс. Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров рассказал о нерушимых братских узах между двумя странами, а также цели проводимых совместных учений. Было отмечено, что основной целью совместных тактических учений является обеспечение координации войск, совершенствование управления, обмен опытом и повышение профессионализма личного состава.

По завершении мероприятия подразделения, задействованные в учениях, отправились из города Нахчыван в направлении погранично-пропускного пункта Садарак. Наши подразделения, прошедшие по мосту "Умид" на реке Араз, продолжили движение в направлении города Карс.