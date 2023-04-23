Армения должна признать и уважать право Азербайджана контролировать выезд и въезд на свою территорию - МИД (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Категорически отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении в связи с установкой азербайджанской стороной 23 апреля 2023 года контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Указанное заявление Министерства иностранных дел Армении неприемлемо и является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Подобные заявления армянской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Азербайджана, не только не способствуют миру и спокойствию в регионе, но и приводят к росту напряженности.

Решение Азербайджана об установке КПП на границе с Арменией – законное и соответствует всем нормам международного права. Известно, что армянская сторона, часто упоминающая встречи в Праге и Сочи, заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Исходя из этого, Армения должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом и выездом на свою территорию.

Учреждение этого пункта является легитимным решением по защите национальной безопасности, принятым после 44-дневной Отечественной войны 2020 года, когда армянская сторона, вопреки положениям трехстороннего заявления, не прекратила военные провокации против Азербайджана, использовала дорогу для незаконной деятельности, перевозки боеприпасов и мин, осуществления ротации своих военнослужащих. В то же время, провоз 22 апреля на территорию Азербайджана двух единиц жилых контейнеров и конвоя военных автомобилей с грузовыми автомобилями, принадлежащими Армении, и деятельность Армении по строительству военной инфраструктуры в самом близком к азербайджанской территории пункте в начале дороги Лачин-Ханкенди стали факторами, способствующими ускорению этого решения.

Что касается необоснованного утверждения о том, что Азербайджан нарушил обязательства по трехстороннему заявлению, мы хотели бы напомнить армянской стороне, что руководство Армении на самом высоком уровне подтвердило, что в вопросе организации движения по Лачинской дороге трехсторонним заявлением этой стране не были предоставлены какие-либо функции. Согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан обязуется гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов, движущихся по дороге Лачин-Ханкенди. Это обязательство также включает предотвращение злоупотреблений Лачинской дорогой. Также организация пограничного контрольно-пропускного пункта в начале дороги не вызывает изменения режима движения по дороге.

Обеспечение безопасности границы, не имеющее отношение к трёхстороннему заявлению, является прерогативой правительства Азербайджана и необходимым условием национальной безопасности, государственного суверенитета, верховенства закона.

Абсурдное утверждение о том, что учреждение пограничного контрольно-пропускного пункта преследует цель “этнической чистки”, необоснованно и неприемлемо. Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда в обоих направлениях местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Это заявление МИД Армении, бойкотировавшей мирные переговоры, свидетельствует о намерении использовать этот инцидент как предлог, чтобы снова нанести удар по усилиям по возобновлению переговоров.

Мы рекомендуем армянской стороне воздержаться от подобных провокаций, ответственно подойти к усилиям по построению отношений с Азербайджаном на основе таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет стран, проявить конструктивную позицию, а не под разными предлогами препятствовать мирным переговорам. Вместе с тем, призываем Армению прекратить попытки прибегать к клеветнической кампании в международном сообществе, в том числе с этой целью искажать известное решение Международного суда", - отметили в министерстве.