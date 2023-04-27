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Страны-члены Исламского банка развития будут использовать опыт ASAN xidmət

Политика Материалы 27 апреля 2023 17:14 (UTC +04:00)
Страны-члены Исламского банка развития будут использовать опыт ASAN xidmət

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Исламским банком развития по сотрудничеству в области усиления предоставления онлайн/электронных государственных услуг в странах-членах Исламского банка развития с использованием опыта "ASAN xidmət" Азербайджанской Республики".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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