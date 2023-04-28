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В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)

Политика Материалы 28 апреля 2023 16:37 (UTC +04:00)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 28 апреля 2023 года Агентством Азербайджана по разминированию организован брифинг для представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране.

Как сообщает в пятницу Trend, целью брифинга является повышение осведомленности о гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, привлечение внимания международной общественности к масштабам минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.

Также будет представлена ​​информация о важности 2-й международной конференции на тему «Борьба с минной угрозой– путь к устойчивому развитию», которая состоится в Агдаме и Баку 24-26 мая 2023 года.

Новость обновляется

В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
В Азербайджане проходит брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО)
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