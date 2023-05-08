ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Вильнюсе.

"Что касается отношений Азербайджана и ЕС, я выражаю надежду, что переговоры по новому соглашению между сторонами будут завершены в ближайшее время. Я заверил, что ЕС ценит роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоносителей в Европу", - сказал он.

Джейхун Байрамов в этой связи добавил, что Азербайджан является крупнейшим торговым, инвестиционным и стратегическим энергетическим партнером ЕС на Южном Кавказе.

По последним данным, экспорт азербайджанского газа в Европу в первом квартале 2023 года составил 2,9 миллиарда кубометров. В общей сложности ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году составят около 12 миллиардов кубометров.