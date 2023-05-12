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Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 12 мая 2023 12:07 (UTC +04:00)
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Как сказал Михаил Гусман, будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество.

«На них обрушилась чудовищная пропаганда десятилетий. Эти люди заражены ядом дезинформации и лжи. Такие вопросы быстро не решаются. Я здесь не оптимист и не пессимист. Армяне прекрасно понимают, что в условиях установившейся нормальной ситуации они будут жить в Азербайджане намного лучше, чем в этой обстановке, когда все время их напрягают», - сказал он.

АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.

Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
Будущее за интеграцией армян в Карабахе в азербайджанское общество - Михаил Гусман в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)
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