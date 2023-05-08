Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Категорически осуждаем "решение" армянского "суда" о лишении свободы Агшина Бабирова - МИД Азербайджана

Политика Материалы 8 мая 2023 19:32 (UTC +04:00)
Категорически осуждаем "решение" армянского "суда" о лишении свободы Агшина Бабирова - МИД Азербайджана

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем постановочный "судебный процесс" в Армении против солдат азербайджанской армии Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, и так называемое "решение" о лишении свободы Агшина Бабирова.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что Армения, подвергая азербайджанских солдат жестоким физическим пыткам, посредством этого "судебного процесса" подвергает их также моральным и психологическим истязаниям.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости