Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрационных работ (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии усадебного комплекса Мехмандаровых в Шуше после реставрации, проведенной Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о работе, проделанной в комплексе.

Было отмечено, что усадебный комплекс был построен представителем рода Мехмандаровых в XVIII веке. В комплекс входят большое жилое здание, малое жилое здание, семейная мечеть и родник.

Было сообщено, что с октября 2021 года в усадебном комплексе Мехмандаровых, расположенных на его территории семейной мечети и роднике проведены ремонтно-восстановительные работы, роднику возвращен первозданный вид. Родник был сдан в пользование в сентябре 2022 года во время ознакомления Президентом Ильхамом Алиевым с ходом реставрационных работ в комплексе.

Обновлены кровли, восстановлены потолки входящих в комплекс дома и мечети. Восстановлена и укреплена разрушенная стена усадебного комплекса. Отреставрированы полы дома, где были выбиты плиты, лестница, на основе эскизного проекта восстановлены его стены и потолки. Также отреставрирована купольная часть минарета.

Было отмечено, что находящийся во дворе жилого дома исторический фаэтон начала ХХ века также отреставрирован по технологиям того времени.

После проделанной работы в усадебном комплексе созданы музейные экспозиции. При составлении экспозиции на тему "Дом карабахского дворянина" за основу были взяты особенности интерьера дома карабахского дворянина конца XIX - начала ХХ веков, образа жизни интеллигента. В экспозиции использованы материалы Азербайджанского национального архива кинофотодокументов, Национального музея истории Азербайджана, Национального музея искусств Азербайджана, Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, а также, в качестве источника, - научная литература. Учитывая, что гостиная является "лицом" усадьбы дворянина, здесь использованы самые современные элементы интерьера. В комнате были также элементы, демонстрирующие национальные особенности. На стенах вывешены документы и портреты в рамках. Фотографии относятся к знаменитым дворянским родам города Шуша - Мехмандаровым, имеющим родственные связи с ними Рустамбековым, Везировым, Гаджарам. Наряду с национальными предметами, комнаты в усадьбе украшают предметы быта в европейском стиле. Помещения оформлены в соответствии с интерьером комнат конца XIX - начала ХХ веков. Посетители здесь чувствуют себя как в доме азербайджанского дворянина, жившего на рубеже позапрошлого и прошлого веков. При составлении экспозиции было использовано более 150 антикварных предметов.

Напомним, что на освобожденных от оккупации территориях продолжается широкомасштабная созидательная работа, восстанавливаются культурно-религиозные памятники.

Руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева с 8 декабря 2020 года начал реализацию проектов по восстановлению культурно-религиозных памятников, мечетей на освобожденных от оккупации территориях. Тем самым Фонд Гейдара Алиева как член гражданского общества оказывает поддержку реализуемым государством проектам по восстановлению истории. К проводимым работам, наряду с местными экспертами, привлечены и иностранные специалисты. Часть проектов реставрации, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Карабахе, осуществляется в культурной столице Азербайджана - в городе Шуша. Среди них - реконструкция музейно-мавзолейного комплекса гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа и его бюста, вновь установление в Шуше памятника выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли и другие.

В настоящее время Фонд Гейдара Алиева завершил несколько проектов, связанных с восстановлением памятников. В их число входит и усадебный комплекс Мехмандаровых.