МИД РФ о следующем раунде переговоров между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Мы исходим из того, что дальнейшая работа над проектом мирного договора будет продолжена Баку и Ереваном на двусторонней основе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Видим свою роль в оказании содействия этому процессу, поэтому и предложили площадку Москвы для встречи. Наша главная цель – обеспечить устойчивый и прочный мир в регионе. Безальтернативный путь к этой цели – это выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении», - сказала она.

Отметим, что 1-4 мая в Вашингтоне были проведены переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Очередную встречу в этом формате планируется провести в Москве.