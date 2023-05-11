БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского солдата в голову.

Как сообщили в четверг Trend в Военной прокуратуре Азербайджана, в Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о ранении в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны армянских ВС Махмудлу Муслима Видади оглу, военнослужащего №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана.

По данному факту в Военной прокуратуре Кяльбаджара было возбуждено уголовное дело по статье 29.120.2.12 (покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

Следствие продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.