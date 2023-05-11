Пока нет окончательного согласия Азербайджана на участие во встрече с армянской стороной в Молдове - МИД

БАКУ /Trend/ - Пока нет окончательного согласия Азербайджана на участие во встрече с армянской стороной в Молдове. Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Как известно, в прошлом году в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля было проведено несколько встреч между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В декабре именно армянская сторона отказалась от участия во встрече в том же формате в Брюсселе, тем самым препятствуя процессу", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что азербайджанская сторона согласилась на брюссельскую встречу, которая не состоялась в прошлом году и планируется возобновить в мае по инициативе и при участии Президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

"В то же время, в рамках очередного заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе была предложена встреча между лидерами Азербайджана и Армении с участием президента Франции и канцлера Германии. Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила, что участие азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе возможно при условии не замены Брюссельского формата и не изменения этого формата. Однако окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет, учитывая, что детали рассматриваемой встречи не были подробно раскрыты", - добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.