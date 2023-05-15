Хорватия заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с делегацией во главе с заместителем спикера парламента Хорватии Даворко Видовичем, находящейся с визитом в Азербайджане для участия в заседании Милли Меджлиса (парламент), посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, на встрече было подчеркнуто, что многолетние эффективные отношения сотрудничества между странами, основанные на взаимном уважении и доверии, поднялись до уровня стратегического партнерства, а политический диалог, официальный обмен визитами, а также межпарламентское сотрудничество сыграли важную роль в этом процессе. Было констатировано наличие широкого потенциала для дальнейшего развития отношений.

Халафов предоставил подробную информацию о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, и проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана восстановительных и строительных работах.

Видович в свою очередь отметил, что рад посетить дружественный Азербайджан. По его словам, Хорватия заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном. Хорватский вице-спикер подчеркнул важность обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и высоко оценил усилия Азербайджана в этом направлении.