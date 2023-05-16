Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период - Деннис Саммут

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Links Europe Деннис Саммут во время выступления на международной конференции "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте".

"В период пандемии COVID-19 Азербайджан мобилизовал государства-члены. Он проделал большую работу по расширению прав и возможностей Движения. Лидерство Азербайджана было очень важным в такой сложной ситуации", - сказал он.

Отметим, что в Баку начала работу международная конференция "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в сложном и изменчивом глобальном контексте". В нем принимают участие представители мозговых центров и внешнеполитических ведомств из стран-членов Движения неприсоединения, представители правительства Азербайджана и дипломатического корпуса в стране, а также местные эксперты.