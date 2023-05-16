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Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 16 мая 2023 16:42 (UTC +04:00)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Экспертной платформы Baku Network в Страсбурге состоялись международные обсуждения экономических проектов Азербайджана. Как сообщает Trend, в обсуждениях приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов, а также польский депутат Европарламента Ричард Чарнецкий.

Участники дискуссии обменялись мнениями о развитии связей между Азербайджаном и ЕС, текущей динамике реализации совместных экономических проектов. В ходе обсуждений был подчеркнут значимый вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, неоценимое значение Среднего коридора и другие актуальные вопросы.

Одним из приоритетов деятельности Экспертной платформы Baku Network является, в частности, содействие развитию сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и укрепление межпарламентских связей.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию дискуссии:

Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)
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