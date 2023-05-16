Азербайджанские и европейские депутаты на платформе Baku Network в Страсбурге (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Экспертной платформы Baku Network в Страсбурге состоялись международные обсуждения экономических проектов Азербайджана. Как сообщает Trend, в обсуждениях приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев, Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов, а также польский депутат Европарламента Ричард Чарнецкий.
Участники дискуссии обменялись мнениями о развитии связей между
Азербайджаном и ЕС, текущей динамике реализации совместных
экономических проектов. В ходе обсуждений был подчеркнут значимый
вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, неоценимое
значение Среднего коридора и другие актуальные вопросы.
Одним из приоритетов деятельности Экспертной платформы Baku Network является, в частности, содействие развитию сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и укрепление межпарламентских связей.
Представляем вниманию читателей полную видеоверсию дискуссии: