Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии независимого Азербайджана - Андрей Яцкин

БАКУ /Trend/ - Профессиональные качества Гейдара Алиева сыграли исключительную роль в развитии независимого Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что приход Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном стал поворотным моментом в истории страны.

"Гейдар Алиев всегда придавал большое значение отношениям между Россией и Азербайджаном", - сказал Яцкин.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.