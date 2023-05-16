БАКУ /Trend/ - 16 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с председателем Палаты представителей парламента Египта Ханафи Али аль-Гебали, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было отмечено участие египетской делегации в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Был высоко оценен нынешний уровень развития связей между Азербайджаном и Египтом, подчеркнута роль глав государств в развитии отношений между двумя странами.

На встрече также обсуждались перспективы расширения азербайджано-египетского взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.