В рамках Международного фестиваля мугама в Азербайджане пройдут различные концертные программы

БАКУ /Trend/ - 18-25 июня состоится VI Международный фестиваль мугама "Мир мугама".

Как сообщает в среду Trend, на фестивале, организуемом Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, при поддержке министерства науки и образования, Азербайджанской национальной консерватории, нашу страну представят победители национального конкурса мугама, который прошел 24-27 апреля. Регистрация международных участников в фестивале завершается 20 мая.

В рамках фестиваля будут организованы различные концерты в Баку, Агджабеди и Шуше.

Праздник музыки начнется 18 июня с концерта народного артиста Алима Гасымова во Дворце Гейдара Алиева, концертов народного артиста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасиаба в Национальной консерватории.

19 июня фестиваль продолжится в Международном центре мугама, Национальной консерватории и Музее каменной летописи концертами заслуженного артиста Эльчина Ширинова и ряда исполнителей мугама, концертами Дауд Хана Садозая из Афганистана и Махана Мирараба из Ирана.

Следующие выступления в рамках фестиваля "Мир мугама" пройдут 20 июня в Зале камерной и органной музыки, Международном центре мугама, Национальной консерватории. На этих площадках выступят от Азербайджана народная артистка Сакина Исмайлова, лауреат международных конкурсов Этибар Асадли, а также состоятся выступления Васумати Бадринатхана и Джосна Шриканта из Индии, Канку Куяте из Мали.

В следующий день фестиваля - 21 июня - ожидаются выступления оркестра "Cadenza" при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, пианиста Турала Рафаэля, Маджади Наххаса из Иордании, Ильёса Арабова из Узбекистана, Сардора Солиева из Таджикистана.

22 июня на сцене Международного центра мугама выступят Мустафа Саид и ансамбль "Асил" из Египта, в Национальной консерватории - Фирудин Гамидов, представляющий Азербайджан, Варижашри Венугопал, Джосна Шрикант из Индии, в Зале камерной и органной музыки - ансамбль "En Chordais" из Греции.

24 июня в Центре Гейдара Алиева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, в Национальной консерватории - концерт народного артиста, ханенде Тейюба Асланова и пианиста Ниджата Асланова.

Билеты на концерты в Баку скоро появятся на сайте iTicket и в кассах.

В рамках фестиваля в городе Агджабеди будет организован концерт с участием исполнителей мугама. В культурной столице - городе Шуша - на различных площадках выступят исполнители мугама и поэзии. В дни фестиваля пройдет Международный симпозиум, в Ичери-шехер в Баку будут представлены инструментальные мугамы, а также на единой площадке будет организован в течение 24 часов марафон мугама, где выступят 24 группы, которые будут сменять друг друга. Кроме того, будет организован "Час мугама" под открытым небом.

В последний день фестиваля - 25 июня в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония закрытия фестиваля "Мир мугама". Здесь после награждения победителей международного конкурса мугама, проведенного в рамках фестиваля, будет представлен концерт. Победителей конкурса по вокальному (ханенде) и инструментальному исполнению выберет международное жюри из Азербайджана, Великобритании, Ирака, Узбекистана и Турции.

В последние годы в Азербайджане проделана фундаментальная работа по сохранению и развитию мугама. В результате поддержки, оказываемой Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой национальной культуре, искусству мугама и проводимой в этом направлении работы, в 2008 году азербайджанские мугамы были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан Алиевой, с 2009 года проводятся национальные конкурсы мугама и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить наше национальное достояние - мугам в контексте мировой культуры.