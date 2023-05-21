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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)

Политика Материалы 21 мая 2023 20:42 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 21 мая Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась в своем Instagram аккаунте публикацией по случаю победы азербайджанской сборной по групповым упражнениям на 39-м чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.

Как сообщает Trend, поздравляя в публикации азербайджанских гимнасток с победой, Мехрибан Алиева отметила: "Ура! Поздравляю и горжусь! Вы невероятные! Спасибо вам за ваше усердие, стремление к победам, за вашу красоту и грацию!".

Напомним, что азербайджанская команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной успешно выступила в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. Грандиозное выступление гимнасток судьи оценили в 32,250 балла.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток, ставших победительницами чемпионата Европы (ФОТО)
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