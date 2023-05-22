Замглавы МИД Азербайджана провел встречи в США (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 17 мая 2023 года начался рабочий визит делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым в США.

Об этом Trend сообщили в понедельник в МИД.

Сообщается, что 18 мая делегация встретилась с членами Сената США Томом Котоном, Беном Кардином, членами Палаты представителей Конгресса Жаком Бергманом, Чаком Флейшманом, Майком Эзелем и Робертом Адерхольтом.

На встречах американская сторона была проинформирована о двусторонних связях США-Азербайджан, а также о процессах, происходящих в регионе, переговорах по мирному соглашению с Арменией. Члены Конгресса также были проинформированы о продолжающейся в постконфликтный период минной угрозе, работах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Было подчеркнуто, что не имеющая под собой оснований информация, которую радикальные армянские организации, действующие в США, представили членам Конгресса в связи с учреждением КПП "Лачин", и выдвижение в этом контексте членами Конгресса США односторонних резолюций, не служащих национальным интересам США, наносят ущерб отношениям между двумя странами, а также переговорам между Азербайджаном и Арменией.

На встречах состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день делегация посетила Торговую палату США-Азербайджан и встретилась с активистами азербайджанской общины, проживающими в штате Колумбия и прилегающих штатах.

В рамках визита в Нью-Йорк состоялась встреча делегации с председателем комиссии по внешним связям мэрии города Эдвардом Мермельштайном.

Замминистра также провел в Нью-Йорке встречу с местной азербайджанской общиной.

Визит делегации в США продлится до 24 мая и предусматривает проведение еще ряд встреч.