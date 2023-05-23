При непосредственном участии МККК осуществлено около 700 гуманитарных процессов - Исмаил Ахундов

БАКУ /Trend/ - Во время Первой Карабахской войны из плена и заложников было освобождено 1 480, а после Второй Карабахской войны – 26 азербайджанцев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

Он отметил, что армянской стороне во время Первой Карабахской войны было передано более 500, а в период после Второй Карабахской войны - 181 армянин.

"Международный комитет Красного Креста (МККК) участвовал в период конфликта во взаимной передаче сторонами тел сотен погибших на линии соприкосновения и в боях, а также скончавшихся в плену. В целом за период сотрудничества, начавшегося с 1992 года, при непосредственном участии МККК было осуществлено около 700 гуманитарных процессов", - сказал Ахундов.

Отметим, что в Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения". Конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).