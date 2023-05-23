Мины на освобожденных территориях препятствуют раскопкам и эксгумации - Исмаил Ахундов

БАКУ /Trend/ - Загрязнение освобожденных территорий минами препятствует проведению раскопок и эксгумации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана Исмаил Ахундов.

"Освобождение территорий Азербайджана от оккупации породило надежды на прояснение судьбы лиц, пропавших без вести в период конфликта, однако основным препятствующим фактором является загрязнение территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами. Наличие мин на освобожденных от оккупации территориях препятствует проведению полевых работ, в том числе раскопок и эксгумации, в известных нам местах захоронений. Надеемся, что азербайджанской стороне будут представлены точные карты мин, а также информация о судьбе пропавших без вести, местах захоронений", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения". Конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).