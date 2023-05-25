Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предоставил возможности судостроения своим соседям по Каспию

БАКУ/Trend/ - Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 миллионов тонн грузов, будет в ближайшее время модернизирован и объем грузоперевалки достигнет 25 миллионов тонн. Особенно это важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«В Баку уже несколько лет функционирует современная судостроительная вервь, которая может изготавливать любой тип судов, и рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседней по Каспию на судостроительном заводе в Баку», - подчеркнул глава государства.