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США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией – Госдеп

Политика Материалы 25 мая 2023 23:32 (UTC +04:00)
США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией – Госдеп

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом, как сообщает Trend, заявил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Это по-прежнему является для нас приоритетом. Госсекретарь Блинкен приветствовал обе стороны здесь, в Вашингтоне, несколько недель назад. После этого переговоры продолжились в Брюсселе. Мы поддерживаем продолжение переговоров. Мы продолжим поддерживать работу сторон, чтобы достичь соглашения по остающимся нерешенными вопросам. Госсекретарь будет продолжать заниматься этим", - добавил он.

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