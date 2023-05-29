Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения сегодня не имеют аналогов в мире

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, исторически связанных друг с другом неразрывными узами, сегодня не имеют аналогов в мире. Наши нерушимая дружба и братство, взаимовыгодное сотрудничество, совместно реализуемые крупномасштабные проекты являются важными факторами, характеризующими наше стратегическое союзничество, а также составляют основу регионального сотрудничества, безопасности и стабильности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю победы на президентских выборах.

"Наш народ всегда с большой благодарностью вспоминает решительную, однозначную политическую и моральную поддержку лично с Вашей стороны, со стороны братского государства и народа Турции в борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации.

Дорогой Брат, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить свой первый визит в Азербайджан", - говорится в письме.