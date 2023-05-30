Любовь и привязанность между нашими народами – это пример того, как мы можем изменить мир – Ицхак Герцог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – мусульманская страна, большинство населения которой составляют шииты. Несмотря на это, любовь и привязанность между нашими народами – это пример того, как мы можем изменить мир и идти вперед.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Государства Израиль Ицхак Герцог в заявлении для прессы после встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Он отметил, что церемония подписания документа в области здравоохранения между двумя странами является еще одним примером и проявлением многогранности вопросов и сфер для сотрудничества.