Госдепартамент США распространил заявление по мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Мы рады видеть, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются.

Как передает Trend со ссылкой на сайт Госдепартамента США, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера.

В документе отмечается, что лидеры Армении и Азербайджана в конце этой недели встретятся со своими европейскими партнерами в Кишиневе.

"Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, можно добиться мира на Южном Кавказе. Лидеры Армении и Азербайджана встретятся с нашими европейскими партнерами в Кишиневе в конце этой недели. Мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к решению этих вопросов за столом переговоров, а не насильственным путем.

Агрессивная риторика может только продолжить насилие прошлого; конструктивный диалог — как общественный, так и частный — может создать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по заключению прочного и достойного мирного соглашения", - говорится в заявлении.