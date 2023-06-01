Мы поддерживаем мирный диалог и переговоры между Азербайджаном и Арменией - Ираклий Гарибашвили

БАКУ /Trend/ - Мы поддерживаем мирный диалог и переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили до начала 2-го саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

"В принципе, Грузия осуществила очень важное и фактически первое успешное посредничество между Азербайджаном и Арменией после 44-дневной войны. Грузия поддерживает мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, это отвечает интересам всего региона", - сказал он.

Отметим, что основными темами саммита являются совместные усилия для обеспечения мира и безопасности, энергетическая устойчивость и меры по борьбе с изменением климата и взаимосвязность в Европе для обеспечения более стабильного континента.

Напомним, что первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге.