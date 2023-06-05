МИД Азербайджана ответил на претензии Армена Григоряна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Попытки секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна 4 июня 2023 года в ходе интервью Общественному телевидению в очередной раз исказить суть вопросов по ряду направлений, ввести в заблуждение международное сообщество и армянское общество, вопреки взятым Арменией обязательствам, являются недопустимыми, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Во-первых, в связи с претензией касательно того, на основе чего должен проводиться процесс делимитации, отметим, что согласно заявлениям по встречам в Праге и Сочи, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Как правило, в этих заявлениях ссылки на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию приводятся в контексте упомянутых принципов. Армянской стороне хорошо известно, что на этой и другой встрече не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты. Согласно международной практике, процесс делимитации, который Азербайджан до сих пор осуществлял с некоторыми из своих соседей, проходил не на основе специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов. Применение этой практики возможно и с Арменией. Было бы более полезно армянской стороне начать работу по делимитации, а не настойчиво ссылаться на карту 1975 года. Не стоит забывать, что армянская сторона долгое время не отвечала на предложения нашей страны после войны 2020 года о делимитации границы. Армения, которая в течение почти 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией, до сих пор удерживает восемь азербайджанских сел, несмотря на достигнутые письменные и устные соглашения, не полностью вывела свои силы с азербайджанской территории, под разными предлогами затягивает возвращение этих восьми сел Азербайджану, а также продолжила военные провокации, обвинив при этом Азербайджан в агрессии против Армении, что не имеет под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

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