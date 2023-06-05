Азербайджан приглашен на заседание в формате "НАТО+партнеры"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан впервые приглашен на заседание Военного комитета НАТО по энергетической безопасности в формате "НАТО+партнеры".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter глава миссии Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.

Он отметил, что член правления Центра анализа международных отношений Эсмира Джафарова проведет брифинг в Генеральном штабе НАТО по вопросам энергетической безопасности для стран-союзников и приглашенных лиц.

Сообщается, что Эсмира Джафарова также проведет двусторонние встречи с главой отдела климатической и энергетической безопасности НАТО Майклом Руле и руководством Центра энергетической безопасности НАТО в Литве.