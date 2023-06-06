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Сахиба Гафарова об изменениях в госбюджете Азербайджана на 2023 год

Политика Материалы 6 июня 2023 11:24 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова об изменениях в госбюджете Азербайджана на 2023 год

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан является одной из самых динамично развивающихся стран мира. Масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации земель, дальнейшее укрепление обороноспособности и безопасности обусловили необходимость внесения изменений в государственный бюджет на 2023 год.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана спикер Сахиба Гафарова.

Напомним, что в целом предлагается утвердить доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год в размере 33 миллиарда 779 миллионов 500 тысяч манатов, расходы - 36 миллиардов 568 миллионов 800 тысяч манатов.

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