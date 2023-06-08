Совет командующих Пограничными войсками является именно тем органом, который вносит весомый вклад в развитие СНГ - Магеррам Алиев

БАКУ /Trend/ - Совет командующих Пограничными войсками является именно тем органом, который вносит весомый вклад в развитие СНГ.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг Помощник Президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев в ходе 86-го заседания Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств в Баку.

"Роль Совета будет способствовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия в обеспечении безопасности на границах наших стран. Этот орган не только содействует укреплению безопасности, но и активно способствует развитию сотрудничества между странами СНГ. Благодаря координации и совместным усилиям, мы создаем надежную защиту нашей границы и противостоим современным вызовам и угрозам. Совет командующих Пограничными войсками является главным форумом для обсуждения стратегических вопросов и принятия согласованных решений, направленных на поддержание мира и стабильности в регионе», - сказал он.