Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа Алятской свободной экономической зоны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Trend, председатель правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что общая площадь Алятской свободной экономической зоны составляет 850 гектаров. На территории площадью 60 гектаров, где ведутся работы в рамках первого этапа Алятской свободной экономической зоны (Зона 1, Этап 1), начато строительство и выполнен ряд работ. Так, земельные участки, которые будут сданы в аренду инвесторам, уже готовы к ведению строительных работ. Внутри земельных участков общей площадью 297 тысяч квадратных метров предусмотрены точки подключения к водопроводной, канализационной, электрической, газовой и коммуникационной сетям. Здесь также создана готовая к использованию внутренняя и внешняя инженерно-коммуникационная инфраструктура. На главном въезде на территорию Зоны 1 построены таможенно-пропускные пункты, здания для проведения таможенного досмотра.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в Бизнес-центре Алятской свободной экономической зоны.

Было сообщено, что здание Бизнес-центра общей площадью 16 тысяч квадратных метров состоит из 3-х функциональных частей. Здесь будут действовать офис Уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны, офис, который будет оказывать услуги инвесторам по принципу «одного окна», офисы для органов управления инвесторов и офис прикрепленных сотрудников таможни. В Бизнес-центре создана соответствующая инфраструктура и материально-техническая база для обеспечения качественного обслуживания.

Было отмечено, что на очередном этапе развития ведутся проектные работы в части, предназначенной для стандартных производственных предприятий и логистических центров, которые будут занимать площадь 138 гектаров, а также в части, предназначенной для предприятий тяжелой промышленности, площадью 211 гектаров. На участке площадью 138 гектаров, относящемся к следующему этапу развития, планируется в скором времени начать земляные работы.

Алятская свободная экономическая зона является одной из реальных основ политики Президента Ильхама Алиева, направленной на развитие Азербайджана как страны с конкурентоспособной на международном уровне и устойчивой, диверсифицированной и экспортоориентированной экономикой. В результате реализации этого проекта в Азербайджан будет привлечен еще больший объем иностранных инвестиций и созданы новые рабочие места. Решение о создании Алятской свободной экономической зоны было принято в 2017 году, а соответствующий закон – в 2018 году. Несмотря на большие экономические и финансовые трудности, вызванные в мире пандемией, 1 июля 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева был заложен фундамент Алятской свободной экономической зоны.

Благоприятные условия, созданные в экономической зоне, которая имеет стратегическое географическое положение, располагаясь вблизи Бакинского международного морского торгового порта и глобальных транспортных коридоров, а также уникальная законодательная база, фискальные и нефискальные льготы, промышленные земельные участки, обеспеченные необходимой инфраструктурой и инженерно-коммуникационными системами, транспортно-логистические центры и другие перспективы создадут устойчивое региональное преимущество для инвесторов и превратят Алятскую свободную экономическую зону в региональный инвестиционный центр.

Было отмечено, что для инвесторов в этой экономической зоне применяются следующие фискальные и нефискальные льготы:

- Инвесторы освобождаются от налога на добавленную стоимость, налога у источника выплаты, налога на прибыль и любого другого корпоративного налога;

- Таможенные пошлины и налоги не применяются при импорте и экспорте из зоны;

- Подоходный налог не применяется к работникам, чья месячная заработная плата составляет до 8 тысяч манатов;

- Выплаты по социальному страхованию являются добровольными для высококвалифицированных иностранных работников, обязательными для местных работников;

- Отсутствуют ограничения на владение иностранными юридическими и физическими лицами собственностью в Алятской свободной экономической зоне;

- Отсутствуют требования для иностранных инвесторов иметь местных партнеров и быть акционером;

- Отсутствуют какие-либо ограничения на валютные операции или репатриацию прибыли;

- Имущество инвесторов не может быть национализировано ни при каких-либо случаях, а уполномоченная структура Алятской свободной экономической зоны гарантирует защиту имущества инвесторов от тех или иных ограничений;

- Уполномоченная структура Алятской свободной экономической зоны также обеспечивает полную защиту прав интеллектуальной собственности инвесторов.

Таким образом, открытие Алятской свободной экономической зоны не только принесет Азербайджану крупные экономические дивиденды, но еще больше укрепит позиции нашей страны в регионе, повысит стратегическое значение республики, играющей важную роль в транзитно-транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. Создание этой экономической зоны позволит увеличить доходы государства и бюджетные средства, привлечет новые инвестиции. Кроме того, в результате реализации данного проекта будет ускорена интеграция национальной экономики нашей страны в мировую экономическую систему.