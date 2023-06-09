Некоторые страны, пытающиеся позиционировать себя посредниками в переговорном процессе, на самом деле лишь осложняют ситуацию - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора принесет огромные экономические дивиденды региону, а также послужит национальным интересам Азербайджана. Однако из-за неспособности военно-политического руководства Армении проводить независимую политику, соглашение относительно коридора пока не достигнуто. Видно, что Армения действует под влиянием и под диктовку своих покровителей.

Об этом сказал в пятницу Yeni TV заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

"Очевидно, что известные круги, покровительствующие Армении, преследуют свои интересы в процессе. Несмотря на их заявления о мире и безопасности на Южном Кавказе, стабильности и спокойствии в регионе, налицо реальность. Например, в частности, Франция стремится проникнуть на Южный Кавказ, получить возможности влияния в регионе", - сказал Керимли.

По его словам, Франция создает препятствия реализации проекта Зангезурского коридора.

"Известно, что на самом деле Францию не интересует судьба Армении. Правительство Макрона просто использует Армению в своих интересах. Кроме того, официальный Париж делает заявления касательно безопасности и прав наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе. Но на самом деле цель заключается в другом - оказывать определенное влияние на Азербайджан и вмешиваться в процессы, происходящие в регионе. Что касается Ирана, то режим этой страны также не может принять новые реалии в нашем регионе. Тегеран стремится восстановить свой утраченный имидж, чтобы иметь право голоса в процессах. Ключевым моментом здесь являются экономические интересы Ирана. Иранский режим также стремится получить экономические дивиденды в проекте Зангезурского коридора", - сказал он.

Керимли отметил, что эти моменты еще больше обостряют ситуацию между Азербайджаном и Арменией, нанося серьезные удары по мирному процессу.

"Активизация в последние дни незаконных армянских вооруженных формирований, совершение ими провокаций неслучайны. По указке известных политических кругов сознательно наращивается напряженность. Однако в любом случае очевидна как политическая, так и военная решимость Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев твердо стоит на защите национальных интересов страны на всех платформах, не отступая ни на шаг от своей позиции. Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на любые вмешательства и провокации, стороной-победителем в итоге будет Азербайджан", - добавил он.