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Новоназначенный посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Украины

Политика Материалы 9 июня 2023 23:25 (UTC +04:00)
Новоназначенный посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Украины

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БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев вручил копию своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в публикации посольства в Twitter.

"9 июня 2023 года новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису", - говорится в публикации.

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