ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с 23:20 9 июня по 00:35 10 июня с позиций в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечарского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии в направлении Ходжалинского и Шушинского районов.

Адекватные ответные меры были приняты нашими подразделениями по всем упомянутым направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.