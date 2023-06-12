Этой ночью я прибываю в Азербайджан - Реджеп Тайип Эрдоган (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Этой ночью я прибываю в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

"Свою первую после вступления в должность зарубежную поездку я, по традиции, совершил в Турецкую Республику Северного Кипра. Затем отправлюсь в Азербайджан. Это тоже шаг в соответствии с нашей традицией. Сегодняшней ночью я буду в Азербайджане, где пройдут встречи, а завтра вернусь в Анкару", - сказал Эрдоган.