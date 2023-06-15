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МИД Турции поздравил Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения (ФОТО)

Политика Материалы 15 июня 2023 15:27 (UTC +04:00)
МИД Турции поздравил Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения и со второй годовщиной подписания Шушинской декларации, сообщает в четверг Trend.

"Поздравляем с годовщиной подписанной в этот день два года назад и закрепляющей наши союзнические отношения Шушинской декларации и Днем национального спасения Азербайджана! Наша солидарность с Азербайджаном, с которым мы едины сердцем и сплочены в горе и радости, будет вечной", - говорится в публикации МИД в Twitter.

МИД Турции поздравил Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения (ФОТО)
МИД Турции поздравил Азербайджан с 15 Июня - Днем национального спасения (ФОТО)
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