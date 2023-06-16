Начались финансируемые Госдепом США учения групп по разминированию в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начались финансируемые Государственным департаментом США учения групп по разминированию.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане, в целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты в сотрудничестве с Агентством Азербайджана по разминированию, Консультативной группой по минам, Международным фондом евразийской прессы и международной общественностью начали осуществление подготовки и оснащения четырех саперных групп по 14 человек. Следует отметить, что финансирование двух групп будет осуществляться Госдепартаментом США.

Для США является большой честью работать с азербайджанскими и международными партнерами, которые поддерживают Агентство Азербайджана по разминированию и его команды.

"Я восхищаюсь и уважаю этих мужественных азербайджанских женщин и мужчин, которые сегодня собираются начать обучение, чтобы служить в качестве азербайджанских саперов", - сказал, выступая на мероприятии, политический советник посольства США в Баку Филип Тишу.