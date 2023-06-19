В арабском мире возрос интерес к Азербайджану - ливанский правозащитник

БАКУ /Trend/ - Победа в 44-дневной Отечественной войне серьезно повысила интерес к Азербайджану в арабском мире.

Об этом сообщил TurkicWorld ливанский правозащитник, эксперт по внешней политике и международному праву Тарик Шандиб, сообщает Trend.

Он отметил, что освобождение Азербайджаном своих исконных земель от оккупации Армении и его славная победа сыграли большую роль в том, чтобы об Азербайджане заговорили в арабском мире.

"После 44-дневной Отечественной войны в арабском мире в целом сформировалось новое и иное представление об Азербайджане. Победа в Карабахе порадовала как азербайджанский народ, так и арабов, которые считают эту страну частью исламского мира", - сказал Шандиб.

Он подчеркнул, что арабы хотят иметь более широкие и глубокие знания об исторических традициях и культуре Азербайджана.

По словам Шандиба, тот факт, что Азербайджан является братом, политическим и военным союзником Турции, также приветствуется в арабском мире.

"Очень важно, чтобы Азербайджан развивал связи и с арабскими странами", - добавил он.

Ливанский правозащитник также отметил, что Азербайджан - государство с глубокими традициями государственности, вносящее серьезный вклад в исламский мир.

"Развитие отношений с арабскими государствами, несомненно, служит интересам каждого", - заключил Шандиб.