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ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)

Политика Материалы 19 июня 2023 15:31 (UTC +04:00)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 30-летний юбилей ТЮРКСОЙ, первой международной организации тюркского мира, отмечается различными мероприятиями, организуемыми странами-членами организации.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, последнее из праздничных мероприятий, которые начались 9 июня в Алматы (Казахстан), и продолжились 13 июня в столице Кыргызстана, Бишкеке, состоялось в столице Узбекистана, Ташкенте.

Согласно информации, в выставке, организованной в Государственном музее прикладного искусства Узбекистана, приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, министр культуры и туризма Узбекистана Озодбек Назарбеков, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр.

"Это успех тюркского мира. За 30 лет мы показали всему миру, что находимся вместе в трудные времена", - сказал Раев.

ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
ТЮРКСОЙ отмечает 30-летие (ФОТО)
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